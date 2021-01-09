В России пожар в нелегальном пансионате для престарелых унес жизни семи человек (видео)

В Тюменской области произошел пожар в частном доме, в котором находился нелегальный пансионат для престарелых.
Согласно данным ряда Телеграм-каналов, во время пожара погибли семь человек, еще один получил ранения.
"Огонь вспыхнул вечером в частном доме в посёлке Боровский. Обстоятельства трагедии выясняются", - говорится в сообщении LIFE SHOT.
Согласно его данным, среди погибших - лежачие пенсионеры. Троих из них удалось эвакуировать до приезда пожарных. Остальные задохнулись внутри дома.
Канал Mash уточняет, что пожар произошел на улице Трактовой, а тела нашли уже после того, как пожар был потушен.
Как сообщалось ранее, в районе Талнах в Норильске лавина накрыла горнолыжный курорт. Бедствие унесло жизни троих человек.