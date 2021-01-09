Жертвой лавины под Норильском стал один из владельцев курорта с семьей, может выжить только сын

В России, неподалеку от района Талнах снежная лавина накрыла директора канатной дороги вместе с семьей. Так, одного из сыновей, Макара, уже удалось спасти.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

Там также показали фото пропавшего директора.

Видео с места событий:

Подросток, которого вытащили из завалов после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске, предварительно получила переломы и обширное обморожение, сказал начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов. Представители больницы в Норильске подтвердили, что пострадавший подросток доставлен в медучреждение. При этом, спасатели установили предполагаемое местонахождение оставшихся под снегом людей.

По официальной информации других спасенных еще не было. Поэтому на данный момент под завалами остаются родители подростка, в том числе директор канатной дороги Влад Попов, и его младший брат.

В свою очередь, глава МЧС Красноярского края Игорь Лисин заявил о завершении спасательной операции в Норильске: Мы оперативно создали на месте группировку в 280 человек. Благодаря этому удалось спасти мальчика 14 лет. К сожалению, три человека погибли. На данный момент мы завершили поисково-спасательные работы, нашли всех погибших. Проверили всех людей, кто мог находиться на территории. Всего 35 человек в этом списке были, 31 человек живы.

Стоит напомнить, что в Индии из-за снегопада парализовало движение по автомагистрали Джамму-Сринагар, протяженностью 270 км.