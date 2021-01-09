Погибли женщина с ребенком, еще двоих ищут в завалах: под Норильском нашли виновных в трагедии

В России, неподалеку от района Талнах произошло ЧП: лавина накрыла директора канатной дороги вместе с семьей.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash. Там также поделились фото пропавшего под лавиной директора.

СВ то же время согласно заявленным данным, родители и младший брат Макара нахоядтся под снегом. Их поиски продолжаются.

Подростка 15 лет только что достали из-под завалов после схода лавины в Норильске. Спасатели на носилках несут его в карету скорой помощи.

Тело женщины обнаружили спасатели после схода лавины в Норильске. Сейчас сотрудники МЧС пытаются найти ещё одного мужчину и ребенка. Их судьба до сих пор не известна.

СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после схода лавины в районе горнолыжной базы в Норильске.

Число погибших в результате ЧП увеличилось до двух. Спасатели обнаружили тело ребенка

"Лавина буквально разметала домики турбазы по окрестностям. Пока спасатели отыскали живым 15-летнего подростка и погибших женщину с маленьким ребенком!: В Норильске идет спасательная операция на горнолыжном курорте "Гора Отдельная".

Стоит напомнить, что в Индии из-за обильного снегопада второй день подряд парализовано движение по автомагистрали Джамму-Сринагар, протяженностью 270 км.