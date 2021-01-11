В России на день "воскресили" Сталина и НКВД (фото)

В столице России Москве открыли шаурмячную имени Сталина. Данное событие взбудоражило не только клиентов но и полицию.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Так, 9 января в кафе прибыли сотрудники МВД, в результате чего забрали владельца с собой и пообещали не дать ему впредь здесь работать.

При чем, над формальными причинами для закрытия заведения заранее почему-то не подумали, и 10 января в воскресенье Stal’in Doner вновь заработал.

Стоит напомнить, что ранее администраторы одного из московских баров, видимо, вдохновившись "выручай-комнатой" из фильмов о "Гарри Поттере", организовали собственный аналог. Впрочем, вместо практики "магических искусств", посетители распивали там алкогольные напитки и курили кальян в обход карантинных ограничений.