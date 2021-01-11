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Россиянин чуть не утонул на автомойке: выяснились детали конфуза

Россиянин чуть не утонул на автомойке: выяснились детали конфуза
00:29 Сегодня Телеграф Фото: astv

8 января в Южно-Сахалинске мужчина чуть не распрощался с жизнью во время посещения автомойки. 

Об этом сообщили astv.ru.

По словам пострадавшего Алексея Баяндина он заехал на автомойку, оставил машину в боксе, вышел с женой оплатить услугу и подождать, пока авто приведут в порядок. Однако у кассы вспомнил, что телефон оставил в машине: платежи он совершает при помощи смартфона, поэтому решил вернуться. После чего провалился в яму.

В рот и уши тут же попала ледяная вода с химикатами. Он пояснил, что до дна достать было невозможно – глубина ямы больше двух метров. Одежда - теплые рыбацкие сапоги, штаны-комбинезон и толстый пуховик – мгновенно пропитались водой и тянули вниз. Выбраться было крайне сложно.

"Опыт покорения глубин трех океанов и десятка морей (более 50 записей в личном дайверском логбуке тому свидетельство) не прошли даром. И вскоре я уже выжимал одежду и выливал воду из сапог в помещении с температурой близкой к уличной, где-то минус 17 градусов", - рассказал Алексей. 

Удивительно, но находившийся в боксе мойщик не помог пострадавшему выбраться. А подоспевший управляющий и вовсе усомнился в том, что клиент трезв.

Стоит напомнить, что в России, неподалеку от района Талнах снежная лавина накрыла директора канатной дороги вместе с семьей.

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Россия, Южно-Сахалинск.

Автор:

Телеграф
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