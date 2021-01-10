К россиянам на праздники прилетела в квартиру военная ракета (видео)

В Саратове жители многоэтажки, вернувшись в квартиру в конце праздников, нашли на холодильнике ракету, которую используют военные.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Сперва семья подумала, что это какой-то особый фейерверк, который смог залететь аж на 19-й этаж.

Позже выснилось, что в квартиру залетела не пиротехника, а ракета СХТ-40. Военные используют ее для подачи звукового и светового сигналов для сигнализации о химической тревоге.

После чего хозяева жилища написали заявление в полицию.

Видео с места событий:

Стоит напомнить, что в ночь на 1 января в центре Николаева в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 начался пожар. Всему причиной стал фейерверк, который попал в балкон на 7 этаже здания.