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Торги и затягивание времени: Тышкевич раскрыл тактику Лукашенко и озвучил прогноз по будущему Беларуси

Торги и затягивание времени: Тышкевич раскрыл тактику Лукашенко и озвучил прогноз по будущему Беларуси
Обновлено 07:35 Сегодня Телеграф

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко будет тянуть время, если РФ начнет давить не него. При этом торговаться Минск нечнет скорее всего только в мае.

Такое мнение озвучил эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич.

По его мнению РФ будет давить. Вопрос чем Лукашенко собирается компенсировать это давление. Из сильных игроков - КНР. Из более слабых, надо смотреть на Турцию. И вновь важна позиция США. "Не через проски-силы (Трехморье) а непосредственно. Но тут пока "подфартило" - Штаты в 2021 занимаются своим", - отметил эксперт.

При этом, по планам власти переформатирование возможно не ранее осени 2022, а вероятно, будет запланировано на 2023 (и тут оговорка Лукашенко про экономику - если всё будет хорошо, то ни 23 ни 25 годы не страшны). В то же время в 2023 ожидаются плановые выборы в Парламент. "Поскольку названы две даты, у власти есть надежда/планы пропетлять полный электоральный президентский срок", - подчеркнул Тышкевич.

Он также уверен, что торговаться Минск начнет не раньше мая. Да и факты сюда же складываются. "Это планируемая отмена смертной казни (для европейских либералов это важная тема), возможно, обсуждение нового избирательного кодекса. И сюда же можно будет положить выход из политических судебных тяжб. Дела будут сливать как дело "Белого Легиона". Но, тут увы, нескольких "виновных" назначат. Когда будет слив дел зависит от результатов марта-апреля, когда позиции власти могут вновь ослабеть", - считает эксперт.

Стоит напомнить, что ранее в интервью каналу Россия-1 Александр Лукашенко заявил, что у него нет друзей кроме Владимира Путина, но выразил готовность налаживать отношения с Украиной и США. 

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Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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