"Напраздновался": лицо пропагандиста Соловьева после Нового года вызвало насмешки в сети

10 января российский пропагандист Владимир Соловьев позабавил сеть кадром из своего спецвыпуска программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на своем YouTube-канале.

Об этом сообщили в Твиттере "Разбираются. Потерпите".

Там также поделились кадром из самой передачи Соловьева. "Когда бухал 10 дней подряд", - таким комментарием подписали фотографию в группе Твиттер.

Когда бухал 10 дней подряд pic.twitter.com/UxO9MjtVOy — Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) January 10, 2021

В свою очередь пользователи сети не остались равнодушны к внешнему виду пропагандиста на фото и поделились своими комментариями по данному поводу.

Стоит напомнить, что ранее 3 января в Свердловской области России местная газета "Березовский рабочий" выпустила в печать номер, в котором посоветовали поменьше смотреть передачи известного пропагандиста Владимира Соловьева.