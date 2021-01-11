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"Напраздновался": лицо пропагандиста Соловьева после Нового года вызвало насмешки в сети

"Напраздновался": лицо пропагандиста Соловьева после Нового года вызвало насмешки в сети
Обновлено 08:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter

10 января российский пропагандист Владимир Соловьев позабавил сеть кадром из своего спецвыпуска программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на своем YouTube-канале.

Об этом сообщили в Твиттере "Разбираются. Потерпите".

Там также поделились кадром из самой передачи Соловьева. "Когда бухал 10 дней подряд", - таким комментарием подписали фотографию в группе Твиттер. 

В свою очередь пользователи сети не остались равнодушны к внешнему виду пропагандиста на фото и поделились своими комментариями по данному поводу.

Стоит напомнить, что ранее 3 января в Свердловской области России местная газета "Березовский рабочий" выпустила в печать номер, в котором посоветовали поменьше смотреть передачи известного пропагандиста Владимира Соловьева. 

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Россия, Владимир Соловьев.

Автор:

Телеграф
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