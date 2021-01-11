Путинские военные попали в смертельное ДТП в Подмосковье: подробности и видео с места аварии

В Подмосковье самосвал въехал в колонну военных автобусов с солдатами-срочниками.
Кадры инцидента обнародовали в Телеграм-каналы 360tv и 112.
Отмечается, что авария произошла на 28-км Новорижского шоссе в районе поворота на деревню Глухово. Автобусы с солдатами остановились из-за поломки, а водитель двигавшегося навстречу самосвала, предположительно, не справился с управлением и протаранил колонну.
По данным росСМИ, в ДТП повреждены пять автобусов.
Четыре человека погибли после столкновения.
По данным источников Интерфакс, в столкновении травмы получили 15 человек. Об их состоянии ничего не известно.
Сейчас на месте работает полиция, детали происшествия уточняются.
Как сообщалось ранее, жители Саратова, после возвращения с праздничного отдыха, обнаружили в квартире военную ракету.