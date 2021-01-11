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Путинские военные попали в смертельное ДТП в Подмосковье: подробности и видео с места аварии

Путинские военные попали в смертельное ДТП в Подмосковье: подробности и видео с места аварии
15:40 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Подмосковье самосвал въехал в колонну военных автобусов с солдатами-срочниками. 

Кадры инцидента обнародовали в Телеграм-каналы 360tv и 112. 

Отмечается, что авария произошла на 28-км Новорижского шоссе в районе поворота на деревню Глухово. Автобусы с солдатами остановились из-за поломки, а водитель двигавшегося навстречу самосвала, предположительно, не справился с управлением и протаранил колонну.  

По данным росСМИ, в ДТП повреждены пять автобусов.

Четыре человека погибли после столкновения.

По данным источников Интерфакс, в столкновении травмы получили 15 человек. Об их состоянии ничего не известно.

Сейчас на месте работает полиция, детали происшествия уточняются. 

Как сообщалось ранее, жители Саратова, после возвращения с праздничного отдыха, обнаружили в квартире военную ракету.

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ДТП, Россия.

Автор:

Телеграф
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