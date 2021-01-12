На пожаре в России погибли 8 человек: одна из жертв до последнего просила помощи в Twitter (фото, видео)

В ночь на 12 января, в Екатеринбурге произошло ЧП: в одном из жилых 9-этажных домов случился пожар, в котором погибли восемь человек, вместе с ребенком. При этом, одна из погибших просила помощи в соцсети Твиттер во время пожара.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Согласно заявленным данным, россиянка, просившая о помощи в соцсети во время пожара в многоэтажном доме, а также ее дочка погибли. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

По его словам, девочка Вера 2013 года рождения умерла по дороге в больницу.

Во время пожара жительница Екатеринбурга звала на помощь через Твиттер. "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем", - успела написать она.

Пожар начался на втором этаже девятиэтажного жилого дома в ночь на 12 января в микрорайоне ЖБИ. В результате погибли восемь человек. По предварительным данным, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке. Остальные пять погибших - жители верхних этажей, они отравились продуктами горения.

Стоит напомнить, что в Саратове жители многоэтажки, вернувшись в квартиру в конце праздников, нашли на холодильнике ракету, которую используют военные.