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Лукашенко растоптал себя и свою семью, его сына Колю ждет страшное будущее: в России озвучили прогноз

Лукашенко растоптал себя и свою семью, его сына Колю ждет страшное будущее: в России озвучили прогноз
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Александр Лукашенко стал "глупым и безжалостным диктатором" и уйдет с позором.

Об этом рассказал российский журналист Андрей Караулов в интервью "ГОРДОН"

"Он перегрел республику. Он не понял, что он перешел в собственную противоположность", - сказал Караулов. 

По его словам, Лукашенко сделал для страны больше, чем первый секретарь ЦК КП Беларуси Петр Машеров и смог спасти ее в 90-х, но теперь он "потерял чуйку и перестал быть человеком, стал диктатором" 

Одной из ошибок, которые допустил Лукашенко, Караулов считает расправы над политическими оппонентами. 

"Он уйдет. Он уйдет с позором. У его сына Коли будет страшное будущее. Он этого не понял", - заявил журналист. 

Караулов сказал, что выступал перед выборами, где заявлял, что Лукашенко действительно спасал заводы, однако оказался " глупым, одиноким, безжалостным" диктатором. 

"Он предал, сам того не понимая, себя растоптал, семью свою растоптал и память о себе растоптал этими танками и идиотскими заявлениями", - сказал журналист. 

Как сообщалось ранее, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич, Лукашенко продолжит тянуть время находясь в президентском кресле, а весной начнет торговаться с Россией

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Андрей Караулов.

Автор:

Телеграф
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