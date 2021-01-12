Победобесие и цирк: празднование Рождества в России вызвало бурное обсуждение в сети

В Государственном цирке Удмуртской Республики (Ижевск, Россия) 8 января провели особое рождественское представление для детей, в ходе которого на манеж вывели животных с символикой нацистской Германии.

Об этом говорится в посте российского религиозного деятеля Андрея Кураева в Facebook.

Рождественская елка Ижевской епархии РПЦ является главным Новогодним и Рождественским представлением для детей из воскресных школ.

"Ну да, на Рождество ведь больше не о чем говорить с детьми... А чье Рождество-то? Может, "Великой Победы"?", - написал Кураев.

Впрочем, в самой Ижевской епархии использование запрещенной символики оправдали тем, что это "образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии". Там также заявили, что "7 января 1942 произошел перелом в Битве за Москву".

В сообщении Телеграм-канала Baza отмечается, что прокуратура уже начала проверки по факту использования нацистской символики на мартышке и козлах.

Как сообщалось ранее, в Москве открыли шаурмячную имени Сталина. Правда долго ей поработать не дали.