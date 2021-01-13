На границе России с Монголией произошли десятки землетрясений: причина и зрелищные видео

На границе России и Монголии за сутки зарегистрировали 52 землетрясения.

Об этом сообщают сейсмологи Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясения магнитудой от 3,9 до 8,7 баллов произошли в акватории озера Хубсугул.

Подземные толчки ощущались на территории шести регионов России — в Бурятии, Хакасии, Иркутской и Томской областях, Красноярском крае и Туве.

Сейсмологи уже назвали причину и сообщили, что серия подземных толчков была спровоцирована землетрясением, произошедшем в сентябре 2020 года. Тогда произошел сдвиг двух атмосферных плит друг относительно друга.

По данным росСМИ жертв и пострадавших нет. Больших разрушений не наблюдается, но на стенах некоторых зданий появились трещины.

Как сообщал "Телеграф", 2 января в Мукачевском районе Закарпатской области произошло первое в этом году землетрясение.