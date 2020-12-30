39 землетрясений за два дня, и это еще не конец: сейсмологи дали тревожный прогноз Хорватии

Сейсмологи прогнозируют для Хорватии, где последние три дня не утихают землетрясения и где только за утро среды, 30 декабря, произошло три землетрясения подряд, усиление и увеличение количества толчков.

Об этом сообщают местные СМИ.

"В течение последних трех дней землетрясения происходят каждые несколько минут. Количество землетрясений огромно, - сказал сейсмолог Томислав Фикет в эфире одного из хорватских телеканалов. - Мы ожидаем много последующих ударов, некоторые из которых будут превышать 5 баллов по шкале Рихтера".

По его словам, сейсмологи предполагают большое количество повреждений зданий, вплоть до разрушения.

"Все эти землетрясения на поврежденных зданиях могут нанести больший ущерб или обрушить их", - сказал Фикет.

В Хорватском сейсмологическом центре уточнили, что за последние 49 часов в Хорватии произошло 39 землетрясений, некоторые из которых были более сильными, разрушительными и фатальными. Как оказалось, самым сильным было землетрясение произошедшее во вторник, 29 декабря, жертвами которого стали семь человек, в том числе и 13-летняя девочка.

Как сообщал "Телеграф", из-за землетрясения оказалось поврежденным здание украинского посольства в Хорватии.