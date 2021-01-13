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"Миротворцы" Путина плечом к плечу с армянскими священниками: знаковое фото из Карабаха

"Миротворцы" Путина плечом к плечу с армянскими священниками: знаковое фото из Карабаха
12:04 Сегодня Телеграф Фото: соцсети

Известный монастырский комплекс Дадиванк охраняют армянские священники вместе с российскими миротворцам.

Соответствующее фото опубликовал российский паблик "Баграмян 26" в Телеграмм-канале. 

Фото красноречиво свидетельствует о поддержании российскими миротворцами армян, а не "мира и стабильности" в регионе. Монастырь также находится в военном окружении азербайджанцев. 

Стоит отметить, что еще в ноябре российские миротворцы взяли под охрану армянский монастырь Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.

Дадиванк -  является одним из крупнейших монастырских комплексов средневековой Армении. Расположен в полукилометре к северу от реки Тертер в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Считается, что монастырь построен в период с XI по XIII-й века и назван в честь Святого Дади, который проповедовал христианство на западе Армении и был последователем апостола Фаддея - одного из семидесяти учеников Христа.

В Азербайджане монастырь называют памятником албанского христианства на Кавказе и утверждают, что он построен в VI и VII веках.

По состоянию на 12 января в Нагорном Карабахе продолжает действовать соглашение о прекращении огня, подписанное в ноябре. Уже более 48,8 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с момента прекращения боевых действий. 

Стоит отметить, что из-за военных успехов Азербайджана в Карабахе власть Армении вынуждена была согласиться на невыгодный договор, который, среди прочего, предусматривает, что Ереван должен отдать Азербайджану фактически все захваченные территории во время предыдущей войны. 

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Кроме прекращения огня, страны договорились о том, что в Нагорном Карабахе минимум на 5 лет расположатся российские миротворцы, Армения же свои силы выведет.  Турция совместно с Россией решили создать центр по наблюдению за прекращением огня в Карабахе. Такое соглашение вызвало возмущение армян, в Ереване регулярно происходили акции протеста.

Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе, читайте в материалах "Телеграф".

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Дадиванк.

Автор:

Телеграф
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