Известный монастырский комплекс Дадиванк охраняют армянские священники вместе с российскими миротворцам.

Соответствующее фото опубликовал российский паблик "Баграмян 26" в Телеграмм-канале.

Фото красноречиво свидетельствует о поддержании российскими миротворцами армян, а не "мира и стабильности" в регионе. Монастырь также находится в военном окружении азербайджанцев.

Стоит отметить, что еще в ноябре российские миротворцы взяли под охрану армянский монастырь Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.

Дадиванк - является одним из крупнейших монастырских комплексов средневековой Армении. Расположен в полукилометре к северу от реки Тертер в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Считается, что монастырь построен в период с XI по XIII-й века и назван в честь Святого Дади, который проповедовал христианство на западе Армении и был последователем апостола Фаддея - одного из семидесяти учеников Христа.

В Азербайджане монастырь называют памятником албанского христианства на Кавказе и утверждают, что он построен в VI и VII веках.

По состоянию на 12 января в Нагорном Карабахе продолжает действовать соглашение о прекращении огня, подписанное в ноябре. Уже более 48,8 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с момента прекращения боевых действий.

Стоит отметить, что из-за военных успехов Азербайджана в Карабахе власть Армении вынуждена была согласиться на невыгодный договор, который, среди прочего, предусматривает, что Ереван должен отдать Азербайджану фактически все захваченные территории во время предыдущей войны.

Кроме прекращения огня, страны договорились о том, что в Нагорном Карабахе минимум на 5 лет расположатся российские миротворцы, Армения же свои силы выведет. Турция совместно с Россией решили создать центр по наблюдению за прекращением огня в Карабахе. Такое соглашение вызвало возмущение армян, в Ереване регулярно происходили акции протеста.

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