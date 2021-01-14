Прокатил полицейского на капоте: пьяный россиянин устроил "Форсаж" (видео)

14 января, в административном центре Еврейской автономной области Биробиджане пьяный водитель устроил побег от полиции с погоней и стрельбой в лучших транициях "Форсажа".

Об этом сообщили в Телеграм-канале База. Там также поделились видео самого преследования.

Согласно предоставленным данным, за рулем автомобиля находился 36-летний местный житель под воздействием изрядной доли алкоголя.

При этом, за пьяную езду мужчину уже задерживали - перед Новым Годом возбудили дело и лишили водительских прав.

Но "гонщик" снова сел за руль. Так, знакомую машину заметили полицейские, но на их требования водитель не отреагировал.

Погоня началась по канонам "Форсажа": полицейский на капоте, стрельба, дрифт и, наконец, задержание.

Теперь горе-водителю грозит тюремный срок.

Стоит напомнить, что 13 января в Красноярске, в доме на улице петра Подзолкова произошло ЧП: люди чуть не распрощались с жизнью, когда спускались на лифте и тот внезапно начал падать в шахту.