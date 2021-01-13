В России из-за "двух дураков" чуть не случилась трагедия в лифте (видео)

13 января в Красноярске, в доме на улице петра Подзолкова произошло ЧП: люди чуть не распрощались с жизнью, когда спускались на лифте и тот внезапно начал падать в шахту. К счастью обошлось без жертв.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT. Там также поделились видео падения лифта с камеры наблюдения, установленной в нем.

Согласно заявленным данным, трое женщин с ребенком спускались вниз в лифте и в какой-то момент он начало сильно трясти и он сорвался.

Но обошлось без жертв, поскольку лифт смог остановиться: проскользнул ременной привод по направляющим, сработала аварийная автоматика, лифт остановился открылись двери выпустил людей.







Причиной такого инцидента стало то, что один из жильцов незадолго до происшествия спускал с 18-го этажа строительный мусор.

"За 2,5 ходки (две основательных и еще одна маленькая) накидали полную газель, почти 3 куба строительного мусора, то есть грузили по тонне, плюс вес двоих "дураков", плюс грузили с перекосом к задней стенке, перекос кабины и разбалансировка направляющих", - сообщили в красноярской компании.

Стоит напомнить, что в сети озвучили причину пожара в 9-этажке в Екатеринбурга, во время которого погибло восемь человек с ребенком.