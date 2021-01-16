Дети играли во дворе, пока папа убивал маму: в России произошла жестокая расправа над журналисткой (фото)

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Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф

В России в собственной квартире была убита главный редактор регионального издания Рязань.Лайф Жанна Шеплякова.

Об этом в субботу, 16 января, сообщил Telegram-канал "Baza".

На теле женщины обнаружено множество ножевых ранений. Изначально сообщалось, что женщину мог убить ее супруг, с которым она в последнее время находилась на этапе развода. В последнее время мужчина ей угрожал.

Жанна Шеплякова

Некоторое время после убийства, не было известно, где находятся дети женщины. Позже Telegram-канал "Mash" сообщил, что дети убитой Жанны Шепляковой находятся с родственниками  ее мужа в Твери.

"Туда их отвез сам Алексей - сразу после нападения на журналистку. Детей убийца повез к своим близким, там и был задержан, - уточнили в Telegram-канале. - Супруг Жанны Шепляковой Алексей сам сдался полиции. И рассказал о случившемся. Вчера вечером он приехал к жене забрать детей (2 сыновей), девушка отказалась. Началась ссора, мужчина схватился за нож".

Жанна Шеплякова

На теле  женщины правоохранители насчитали 10 ножевых ранений.

Знакомые убитой в Рязани журналистки рассказали Telegram-каналу "LIFE SHOT", что с мужем Алексеем у Жанны Шепляковой были очень плохие отношения. Они собирались развестись и уже не жили вместе. Жанна находилась в Рязани вместе с двумя сыновьями, а Алексей - у своих родителей в Тверской области.

"Дети в момент убийства мамы находились во дворе. Алексей выпроводил их на улицу, как только пришёл. После расправы над женой он закрыл квартиру на ключ, посадил сыновей в машину и повёз в Тверскую область. Сейчас они у родственников", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Жанна Шеплякова

По словам знакомых, инициатором расставания с супругом была Жанна. В последнее время журналистка встречалась с новым мужчиной, который был младше неё на шесть лет. Пара думала о свадьбе. Узнав об этом, Алексей стал угрожать Жанне, что заберёт у неё детей и как раз накануне приехал за мальчиками.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Анкаре из огнестрельного оружия был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Россия, Рязань, Убийства, Жанна Шеплякова, журналистки.
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