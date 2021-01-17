Поклонники Бузовой устроили перепалку со сторонниками Навального во "Внуково" (видео)

17 января российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Москву.

Однако еще до его прибытия в аэропорту "Внуково" начались задержания и конфликты.

Как сообщает Телеграм-канал BAZA, среди задержанных члены "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, а также активист Константин Котов. Они прибыли в аэропорт, чтобы встретить Навального.

По удивительному стечению обстоятельств, в аэропорту также ожидают прибытия певицы Ольги Бузовой. Координатор московского штаба Навального Олег Степанов сообщил, что они проходили через турникеты группами, а полиция не проверяла у них документы, как у остальных посетителей.

Спокойно прошёл в аэропорт вместе с группами pic.twitter.com/2l2UD2RLc4 — Олег Степанов (@olsnov) January 17, 2021

Сам Навальный тоже высказался о ситуации.

Это ужасно смешно. Путин стучит ножками в своем бункере и требует от прислужников «придумать что-то». Вот они и придумали. Прямо сейчас во Внуково свозят людей для «встречи Ольги Бузовой». Типа, они должны заполнить аэропорт, а больше никто не влезет — Alexey Navalny (@navalny) January 17, 2021

В Телеграм-канале MDK отмечается, что между сторонниками Навального и Бузовой уже вспыхнули перепалки.

Как сообщалось ранее, Навального планируют арестовать по прибытию в Россию. Для его встречи к аэропорту пригнали многочисленную спецтехнику и согнали ОМОНовцев.