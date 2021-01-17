Поклонники Бузовой устроили перепалку со сторонниками Навального во "Внуково" (видео)

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Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

17 января российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Москву.

Однако еще до его прибытия в аэропорту "Внуково" начались задержания и конфликты. 

Как сообщает Телеграм-канал BAZA, среди задержанных члены "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, а также активист Константин Котов. Они прибыли в аэропорт, чтобы встретить Навального. 

По удивительному стечению обстоятельств, в аэропорту также ожидают прибытия певицы Ольги Бузовой. Координатор московского штаба Навального Олег Степанов сообщил, что они проходили через турникеты группами, а полиция не проверяла у них документы, как у остальных посетителей. 

Сам Навальный тоже высказался о ситуации. 

В Телеграм-канале MDK отмечается, что между сторонниками Навального и Бузовой уже вспыхнули перепалки. 

Как сообщалось ранее, Навального планируют арестовать по прибытию в Россию. Для его встречи к аэропорту пригнали многочисленную спецтехнику и согнали ОМОНовцев. 

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Москва, Россия, Алексей Навальный.
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