Автозаки уже на месте: как Россия готовится к встрече Навального из Берлина (видео)

Российский оппозиционер Алексей Навальный 13 января сообщил о своем возвращении в Москву после отравления - он прилетит в аэропорт Внуково в воскресенье, 17 января. В то же время у ажропорта уже успели выставить забор, а неподалеку уже дежурят автозаки ОМОНа.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Avtozak LIVE.

Согласно предоставленным данным, Навальный прибудет в аэропорт в 19:00 по МСК (18:00 по Киеву).

При этом, встречать оппозиционера во Внуково собирается "Гвардия Захара Прилепина" - группа сторонников писателя и полевого командира сепаратистов на Донбассе оформилась как движение несколько недель назад. Они уже успели пикетировать офис "Мемориала" в поддержку кафе "Stal'in Doner".

А тем временем, движение SERB тоже обещало приехать во Внуково. Радикалы из SERB несколько лет назад обливали оппозиционеров зеленкой, в том числе самого Навального: после атаки предполагаемого активиста SERB политик едва не потерял зрение.

Фото и видео с места событий:

Стоит напомнить, что в России усиленно готовятся к прибытию Навального, и планируют задержать его по приезду в страну.