Путин в патовой ситуации: что в России за шумиха вокруг возвращения Навального

Вчера, 13 января, российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили "Новичком", заявил, что собирается 17 января вернуться в Россию. Теперь в России делают все, чтобы посадить по возвращении.

В УФСИН заявили, что Навального 29 декабря 2020 года объявили в розыск с «предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». Об этом сообщает Mash и публикует постановление УФСИН.

Так, УФСИН по Москве подтвердило, что Навальный был объявлен в федеральный розыск из-за нарушения условий наказания, сообщает в Телеграмм-канале российский телеканал RT.

"В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября УФСИН по Москве неизвестно, 27 ноября 2020 года в отношении Навального А. А. были начаты первоначальные розыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный Навальный А. А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении его местонахождения", — говорится в сообщении управления.

Информационный портал Baza пишет, что ФСИН заявила, что "предпримет все необходимые действия" для задержания Алексея Навального.

Ранее стало известно, что УФСИН обратилась в суд с просьбой о замене Навальному условного срока на реальный. Это связано с делом Yves Rocher, по которому Навальный, обвинённый в хищении у французской косметической компании более 26 млн рублей, был приговорён к трём с половиной годам условно.

Следует также отметить, что в действиях отравителей Навального не нашли состава преступления.

Сайт navalny.com, предоставляет копию ответа на запрос, где указано, что признаков преступления в действиях сотрудников ФСБ не обнаружено.

Российский оппозиционный политик Леонид Волков считает, что Путин хочет помешать возвращению Навального, поскольку это поставит его в патовую ситуацию.

Напомним, после того, как главный критик Кремля заявил, что собирается вернуться в Россию после лечения в Германии, эксперты и политики комментируют решение оппозиционера.

Так, известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) рассказал о сценариях российских властей. А государственный деятель Альфред Кох советует Навальному не совершать ошибок Немцова.