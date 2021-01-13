Скачать
Среда, 13.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Россию можно лишить права вето в Совбезе ООН: юрист рассказал, как это сделать
Россию можно лишить права вето в Совбезе ООН: юрист рассказал, как это сделать
Навальный объявил дату возвращения в Россию после отравления: Акунин озвучил прогноз по действиям Кремля
Навальный объявил дату возвращения в Россию после отравления: Акунин озвучил прогноз по действиям Кремля
Что приготовить на Щедрый ужин: шесть простых рецептов с фото
Щедра вечеря - рецепт куті, верещаки та млинців з м'ясом
Шахтер нацелился на дорогущего бразильца
Шахтер нацелился на дорогущего бразильца

Навальный объявил дату возвращения в Россию после отравления: Акунин озвучил прогноз по действиям Кремля

Навальный объявил дату возвращения в Россию после отравления: Акунин озвучил прогноз по действиям Кремля
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Сегодня, 13 января, российский оппозиционер Алексей Навальный в своем Instagram сообщил, что 17 января вернется из Германии в Россию. По его словам, он купил билеты в Москву на рейс "Победы".

Известный писатель и критик политики Путина Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) прокомментировал намерения Навального вернуться в Россию и спрогнозировал действия Кремля по отношению к оппозиционеру.

"Сегодняшнее событие вполне историческое. Оно будет иметь важные последствия. У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта.

Детский: Не пущать. Срочно ухудшить статистику по эпидемии и закрыть страну или устроить еще что-то в этом роде. Подростковый: Схватить и посадить – неважно, в день прилета или малость погодя. Взрослый: Терпеть эту занозу и дальше, потому что страна большая и все равно всегда будет существовать настоящая, немарионеточная оппозиция.

Первый вариант выставит Кремль на посмешище. Второй создаст большую и постоянную проблему: для мира в России отныне будет только два имени – Ужасный Диктатор и Прекрасный Борец за Свободу, томящийся в GULAGе. Третий вариант предполагает отступление от курса на тотальность политического контроля и потому весьма маловероятный", - предположил Акунин.

В свою очередь, российский государственный деятель и писатель Альфред Кох советует Навальному не совершать ошибок Немцова.

"Не хочу лезть с советами, но скажу одно: Вы, Алексей, имеете дело не с людьми. Самая главная ошибка оппозиции - это антропоморфизм власти.

Они - не люди. Они животные. Ими движут звериные инстинкты. Никакого отношения к морали эти люди не имеют. Боюсь, что они просто недоумевают, когда им говорят, что она существует.

Или другая модель: они нас не считают за людей. Для них этика существует только внутри их класса. По отношению к "низшим" слоям этики нет. Есть лишь право хозяина и приказ", - написал на своей странице в Фейсбуке Кох.

Как сообщалось, накануне ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок на реальный по так называемому "делу Ив Роше" в связи с "неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", при этом истёк 30 декабря.

Напомним, Навальный 20 августа, как установили международные эксперты, был отравлен в России веществом группы "Новичок".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 343

Все по теме:

Россия, Борис Акунин, Алексей Навальный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Никто не хочет работать за гроши: стало известно о катастрофической ситуации на заводе в Донецке
02 Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому
03 У Кремля есть три способа вернуть воду в Крым: раскрыты сценарии
04 "Из Ломаченко выбили дурь": Легенда бокса удивился поражению украинца
05 В Украине снова протестуют из-за тарифов: Шмыгаль подключил СБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов поставил точку в спорах о китайской вакцине в Украине
Степанов поставил точку в спорах о китайской вакцине в Украине
Голубовская объяснила, почему потеря обоняния – хороший признак при коронавирусе
Голубовская объяснила, почему потеря обоняния – хороший признак при коронавирусе
Ярый поклонник Трампа найден мертвый после штурма Капитолия: подробности
Ярый поклонник Трампа найден мертвый после штурма Капитолия: подробности
Действительно ли МВФ &quot;грабит простых украинцев&quot; и стоит ли Украине брать очередной кредит
Действительно ли МВФ "грабит простых украинцев" и стоит ли Украине брать очередной кредит
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь