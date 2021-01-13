Навальный объявил дату возвращения в Россию после отравления: Акунин озвучил прогноз по действиям Кремля

Сегодня, 13 января, российский оппозиционер Алексей Навальный в своем Instagram сообщил, что 17 января вернется из Германии в Россию. По его словам, он купил билеты в Москву на рейс "Победы".

Известный писатель и критик политики Путина Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) прокомментировал намерения Навального вернуться в Россию и спрогнозировал действия Кремля по отношению к оппозиционеру.

"Сегодняшнее событие вполне историческое. Оно будет иметь важные последствия. У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта.

Детский: Не пущать. Срочно ухудшить статистику по эпидемии и закрыть страну или устроить еще что-то в этом роде. Подростковый: Схватить и посадить – неважно, в день прилета или малость погодя. Взрослый: Терпеть эту занозу и дальше, потому что страна большая и все равно всегда будет существовать настоящая, немарионеточная оппозиция.

Первый вариант выставит Кремль на посмешище. Второй создаст большую и постоянную проблему: для мира в России отныне будет только два имени – Ужасный Диктатор и Прекрасный Борец за Свободу, томящийся в GULAGе. Третий вариант предполагает отступление от курса на тотальность политического контроля и потому весьма маловероятный", - предположил Акунин.

В свою очередь, российский государственный деятель и писатель Альфред Кох советует Навальному не совершать ошибок Немцова.

"Не хочу лезть с советами, но скажу одно: Вы, Алексей, имеете дело не с людьми. Самая главная ошибка оппозиции - это антропоморфизм власти.

Они - не люди. Они животные. Ими движут звериные инстинкты. Никакого отношения к морали эти люди не имеют. Боюсь, что они просто недоумевают, когда им говорят, что она существует.

Или другая модель: они нас не считают за людей. Для них этика существует только внутри их класса. По отношению к "низшим" слоям этики нет. Есть лишь право хозяина и приказ", - написал на своей странице в Фейсбуке Кох.

Как сообщалось, накануне ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок на реальный по так называемому "делу Ив Роше" в связи с "неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", при этом истёк 30 декабря.

Напомним, Навальный 20 августа, как установили международные эксперты, был отравлен в России веществом группы "Новичок".