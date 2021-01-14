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"Навальный скачет за новой порцией "Новичка": Невзоров резко высказался о возращении оппозиционера в Россию

"Навальный скачет за новой порцией "Новичка": Невзоров резко высказался о возращении оппозиционера в Россию
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Алексей Навальный собирается вернуться в Россию после лечения в Германии. Об этом он заявил в видеообращении 13 января. 

Российский оппозиционер провел в Германии пять месяцев после того, как его отравили "Новичком" в Томске.

Навальный планирует вернуться на родину лоукостером "Победа" 17 января.  Его команда призвала сторонников встретить оппозиционера в аэропорту.

Сторонники и критика политика прогнозируют дальнейшие действия Кремля по отношению к Навальному. Так, известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) рассказал о сценариях российских властей. А государственный деятель Альфред Кох советует Навальному не совершать ошибок Немцова.

Российский журналист и репортер Александр Неврозов высказался более жестко и заявил, что Навальный едет за очередной дозой "Новичка".

Это он заявил в эфире программы "Невзоровские среды" на радио "Эхо Москвы".

"Сейчас мерно и неостановимо к границам России, подняв забрало над бледным лицом, скачет Навальный за очередной дозой «Новичка». Подсел, вероятно. Он понимает, что нигде больше не дадут. Но не думаю, что его влечёт так уж новая доза, он всё-таки выбрал себе совершенно идиотскую профессию и соответственно страшную судьбу, потому что на его примере хорошо видно насколько ужасно, противоестественно и глупо быть честным и последовательным. От честности, в общем, всегда попахивало идиотизмом, но сейчас особенно сильно", - предположил журналист.

Также Неврозов добавил, что политик не может себе позволить исчезнуть больше чем на пару месяцев

"Вообще, хорошо быть мерзавцем, пиратом и наёмником, и очень плохо быть благородным рыцарем, который должен совершать самоубийственные поступки, потому что если он не будет их совершать, то заржавеет во всех своих сочленениях, и вспоминая о нём будут зевать даже драконы. У него нет выбора, конечно, потому что лучше реальная смерть чем медийная. Политик не может себе позволить исчезнуть больше чем на пару месяцев", - подытожил телеведущий.

Как сообщалось, многие эксперты прогнозируют арест Навального прямо в аэропорту, так как накануне ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок на реальный по так называемому "делу Ив Роше".

Напомним, Навальный 20 августа, как установили международные эксперты, был отравлен в России веществом группы "Новичок".

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Россия, Алексей Навальный.
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