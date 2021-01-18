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"Империи Путина" предрекли судьбу СССР

"Империи Путина" предрекли судьбу СССР
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф

Лидер крымскотатарского национального движения, глава Меджлиса Мустафа Джемилев в интервью "Телеграфу" рассказал о том, как Россия превратила Крым в военную базу и почему "империю Путина" ожидает крах.

Ассоциация реинтеграции Крыма уверяет, что Россия развернула в Крыму системы доставки и другие средства, относящиеся к ядерному оружию.

По словам Джемилева, чтобы охранять украденное, Россия напичкала Крым всеми видами своего вооружения и загнала туда огромное количество войск.

"Генассамблея ООН, ОБСЕ неоднократно принимали резолюции с требованием прекратить милитаризацию Крыма, вывести оттуда свои войска и вообще прекратить оккупацию. То, что Россия не выполняет эти резолюции и даже наоборот, еще больше нагнетает военный психоз, вовсе не означает, что они были приняты впустую. Невыполненные резолюции являются веским основанием для продолжения и усиления экономических санкций против страны-агрессора", - подчеркнул Джемилев.

Он сравнивает гонку вооружений России с аналогичной ситуацией, которая развалила в свое время СССР. Экономика Союза, как и нынешней РФ, в основном держалась на продаже природных ресурсов.

"Так что руководство России нынешним своим поведением, полагаю, довольно быстрыми шагами приближает свою страну к участи ушедшего в небытие Советского Союза", - резюмировал глава Меджлиса.

Он подчеркнул, что РФ по потенциалу уже далеко не СССР с его сателлитами из "соцлагеря". Например, нынче ВВП РФ составляет лишь около 80 % ВВП Италии, которая по площади в 56 раз меньше площади России.

Читайте также в материале "Телеграф": Россия не допустит гуманитарную катастрофу с водой в Крыму, но дело не в заботе о людях, - Мустафа Джемилев

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Россия, Крым, Мустафа Джемилев.
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