Лидер крымскотатарского национального движения, глава Меджлиса Мустафа Джемилев в интервью "Телеграфу" рассказал о том, как Россия превратила Крым в военную базу и почему "империю Путина" ожидает крах.

Ассоциация реинтеграции Крыма уверяет, что Россия развернула в Крыму системы доставки и другие средства, относящиеся к ядерному оружию.

По словам Джемилева, чтобы охранять украденное, Россия напичкала Крым всеми видами своего вооружения и загнала туда огромное количество войск.

"Генассамблея ООН, ОБСЕ неоднократно принимали резолюции с требованием прекратить милитаризацию Крыма, вывести оттуда свои войска и вообще прекратить оккупацию. То, что Россия не выполняет эти резолюции и даже наоборот, еще больше нагнетает военный психоз, вовсе не означает, что они были приняты впустую. Невыполненные резолюции являются веским основанием для продолжения и усиления экономических санкций против страны-агрессора", - подчеркнул Джемилев.

Он сравнивает гонку вооружений России с аналогичной ситуацией, которая развалила в свое время СССР. Экономика Союза, как и нынешней РФ, в основном держалась на продаже природных ресурсов.

"Так что руководство России нынешним своим поведением, полагаю, довольно быстрыми шагами приближает свою страну к участи ушедшего в небытие Советского Союза", - резюмировал глава Меджлиса.

Он подчеркнул, что РФ по потенциалу уже далеко не СССР с его сателлитами из "соцлагеря". Например, нынче ВВП РФ составляет лишь около 80 % ВВП Италии, которая по площади в 56 раз меньше площади России.

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