Когда тебе уделили всего минуту: "Дочь" Путина выложила видео после расследования Навального

Пользовательница инстаграма Луиза Розова, которую называют дочерью Владимира Путина, опубликовала сторис в Инстаграме с подписью: "Когда тебе уделили всего лишь минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера".

На видео девушка танцует с молодым человеком.

Пользователи предположили, что речь идет о расследовании российского оппозиционера Алексея Навального о "дворце Путина" в Геленджике, которое вышло 19 января.

В финальной части фильма глава Фонда борьбы с коррупцией упоминает предполагаемую дочь президента и показывает несколько кадров с ней и действительно в общей сложности это занимает около десяти секунд.

Как писал "Телеграф", в обнародованные данные о недвижимости российского президента вызвали резонанс в соцсетях. Пользователи возмущаются роскошью и безвкусицей особняка. Кром того, в сети уже появились фотожабы на "дворец" Путина.