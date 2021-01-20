Кадыров закончил зачистку боевиков в Чечне: Путин уже готовит награды

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе спецоперации в Чечне была уничтожена банда Аслана Бютукаева.

Об этом сообщает в своем Telegrаm-канале паблик "Baza".

"Бютукаева считали лидером российского бандподполья после смерти Доку Умарова. Его подозревали в подготовке теракта в Домодедово в 2011 году, а также нападения боевиков на Грозный в 2014.

Кадыров рассказал, что банде два раза удалось уйти от преследования, но на третий раз 6 человек, вместе с Бютукаевым, были ликвидированы на окраине селения Катар-юрт", - сказано в сообщении.

Кроме того, росСМИ сообщают, что Путин поговорил с Кадыровым и поздравил его с ликвидацией банды.

"Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают", — сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Telegrаm-канал "Пул N3".

Также известно, что все военные, принимавшие участие в операции по распоряжению Путина будут представлены к награде.

"В операции принимали участие структуры Росгвардии и также оперативного полка Чеченской Республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров. Президент Путин ещё раз поздравил его и участников операции. Все они, как сказал президент, будут представлены к государственным наградам. В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов", — сказал представитель Кремля, передает паблик RT.

Как сообщалось, летом 2020 года Кадыров заявил, что остановил войну и справился с международным терроризмом.