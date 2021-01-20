Первый снег наделал проблем в Карабахе (видео)

В ночь на 20 января в Нагорном Карабахе выпал первый снег. В сети показали кадры заснеженных городов Армении и Азербайджана.
"Телеграф" собрал подборку последствий первого снега в Карабахе.
Ситуация в Азербайджане.
Снег парализовал движение на дорогах в Исмайлинском районе Азербайджана. Высота снежного покрова достигает 30-40 см.
Ситуация в Джебаильском районе.
Снегопад в Баку попал в видео.
Снег в городе Физули показали на видео.
Заснеженный город на видео.
Ситуация в Армении
Несмотря на предупреждения, нежданный снег (хотя о нем уже несколько дней трезвонят синоптики) вновь причинил неудобства городским властям.
Видео как дети играют в снежки.
Кадры снегопада.
Стоит напомнить, что в сети ранее 19 января показали кадры, как в пустыне Сахара резко опустилась температура до -3 и выпал снег.