Первый снег наделал проблем в Карабахе (видео)

В ночь на 20 января в Нагорном Карабахе выпал первый снег. В сети показали кадры заснеженных городов Армении и Азербайджана.

"Телеграф" собрал подборку последствий первого снега в Карабахе.

Ситуация в Азербайджане.

Снег парализовал движение на дорогах в Исмайлинском районе Азербайджана. Высота снежного покрова достигает 30-40 см.

Ситуация в Джебаильском районе.

Снегопад в Баку попал в видео.

Снег в городе Физули показали на видео.

Заснеженный город на видео.

Ситуация в Армении

Несмотря на предупреждения, нежданный снег (хотя о нем уже несколько дней трезвонят синоптики) вновь причинил неудобства городским властям.

Видео как дети играют в снежки.

Кадры снегопада.

Стоит напомнить, что в сети ранее 19 января показали кадры, как в пустыне Сахара резко опустилась температура до -3 и выпал снег.