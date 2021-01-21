В России солдата приговорили к 24,5 годам тюрьмы за убийство восьмерых сослуживцев

В российской Чите военный суд приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство восьмерых своих сослуживцев.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash.

Изначально обвинение просило для Шамсутдинова пожизненное заключение, но присяжные попросили для него снисхождения.

Отбывать наказание Шамсутдинов будет в колонии строгого режима. В суде Рамиль гражданские иски не признал и отказался от последнего слова.

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Рядовой Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых солдат. Ещё двое получили тяжёлые ранения. Шамсутдинов признал вину, объяснив свой поступок дедовщиной.

В следствие комиссия Минобороны установила, что он убил солдат из-за психической нагрузки при заступлении в караул. Защита также утверждает, что перед этим Шамсутдинов не спал трое суток, потому что ему угрожали.

Как сообщалось, 23 декабря 2020 года в центре Москвы расстреляли известного хореографа Наталью Пронину.