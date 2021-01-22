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В центре Минска у дома правительства мужчина поджег себя (фото и видео)
В центре Минска у дома правительства мужчина поджег себя (фото и видео)

В центре Минска у дома правительства мужчина поджег себя (фото и видео)

В центре Минска у дома правительства мужчина поджег себя (фото и видео)
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф Фото: NEXTA

22 января в Минске на площади Независимости мужчина совершил акт самосожжения.

Об этом сообщает Telegram канал NEXTA со ссылкой на очевидцев.

"Наши читатели сообщают, что на площади Независимости в Минске горел человек. Подробности уточняются, но похоже на акт самосожжения", - говорится в сообщении.

Позже Минздрав сообщил, что мужчина находится без сознания, а при первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов. Его транспортировали в Республиканский ожоговый центр.

На площади Независимости в Минске расположено правительство и парламент Беларуси, а также здание Минского горсовета и горисполкома.

Напомним, как писал "Телеграф", в декабре прошлого года в городах Беларуси прошел "Марш народного трибунала". Тогда в Минске группа людей в балаклавах и камуфляже избила человека.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Беларусь, Минск, Поджог.
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