Facebook похоронил пресс-секретаря Лукашенко: что произошло

Facebook перевел страницу пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт в раздел мемориальных.

Теперь там можно поделиться воспоминаниями и почтить ее память.

Официальной информации о том, что случилось с пресс-секретарем Лукашенко не поступало, а потому подтвердить или опровергнуть информацию невозможно. Пользователи сети предположили, что страница в ФБ была взломана.

Отметим, что вместе с тем страница Эйсмонт в Инстаграм стала недоступной.

Событие уже вызвало обсуждение в сети.

Наталье Эйсмонт 36 лет. Она занимает пост пресс-секретаря Лукашенко с 2014 года. Ее называют одной из наиболее влиятельных женщин в руководстве Беларуси.

После начала протестов, попала в список лиц, против которых были введены санкции ЕС.

Как сообщалось ранее, видео крещенского купания Александра Лукашенко вызвало бурную реакцию сети.