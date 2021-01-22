Facebook похоронил пресс-секретаря Лукашенко: что произошло

Facebook перевел страницу пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт в раздел мемориальных.
Теперь там можно поделиться воспоминаниями и почтить ее память.
Официальной информации о том, что случилось с пресс-секретарем Лукашенко не поступало, а потому подтвердить или опровергнуть информацию невозможно. Пользователи сети предположили, что страница в ФБ была взломана.
Отметим, что вместе с тем страница Эйсмонт в Инстаграм стала недоступной.
Событие уже вызвало обсуждение в сети.
Наталье Эйсмонт 36 лет. Она занимает пост пресс-секретаря Лукашенко с 2014 года. Ее называют одной из наиболее влиятельных женщин в руководстве Беларуси.
После начала протестов, попала в список лиц, против которых были введены санкции ЕС.
Как сообщалось ранее, видео крещенского купания Александра Лукашенко вызвало бурную реакцию сети.