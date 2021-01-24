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Квартиру Путина в Дрездене впервые показали на видео изнутри

Квартиру Путина в Дрездене впервые показали на видео изнутри
10:59 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В сети впервые показали кадры из квартиры в Дрездене, что в Германии, в которой раньше жил нынешний президент России Владимир Путин.

Об этом сообщили BILD.

многоэтажка

Как известно, с осени 1985 года по март 1991 года будущий хозяин Кремля жил на 4-м этаже шестиэтажного панельного дома с женой и детьми и служил сотрудником КГБ в Дрездене.

Владимир Путин

В распоряжении семьи Путиных было 66 кв.м.: три комнаты, кухня, санузел. Кроме того, лоджия, подвал, центральное отопление и электрическая плита. Когда в начале 1991 года Путины вернулись в СССР покинув квартиру, туда переехал Йорг Хофманн (ему сейчас 51 год). Здесь он проживает до сих пор.

"Госпожа Путин встретила меня в моей квартире", - вспоминает Хофманн в интервью BILD. "Повсюду была темная русская мебель, плюс типичные для ГДР алюминиевые обои и кремовый ковер".

В конце марта 1991 года Владимир Путин передал ключи новому арендатору. Когда он выехал, там остановился Хофманн: "Десять или двенадцать русских солдат помогли разобрать мебель и упаковать ее в деревянные ящики. У них были проблемы со стиральной машиной, из-за тяжести ее спускали сразу шестеро мужчин".

"Путин всегда носил коричневую шубу и большую меховую шапку. У них также была собака", - вспоминает Хофманн о Путиных.

квартира путина

За квартиру он платил столько же, сколько и семья будущего российского президента: "58,90 марки  в месяц плюс 9,80 марки за горячую воду и 26,20 марки за районное отопление. Вместе 94,90 марок".

ванна Путина

Даже спустя почти 30 лет Йорг Хофманн все еще любит жить в месте, где раньше жил глава Кремля. "Только иногда становится неприятно, когда автобусы с российскими туристами останавливаются перед квартирой. Они думают, что здесь есть музей Путина". 

Йорг Хофманн никогда никого не впускал в дом. По его словам, Алексей Навальный, который обнародовал фильм про шикарный дворец Путина на берегу Черного моря, был замечен возле бывшего дома Путина в Дрездене: "Перед Рождеством он стоял перед домом с телохранителями. Он, наверное, снял документальный фильм".

Йорг Хофман

Видео с полным обзором бывшей квартиры Владимира Путина опубликовали на сайте BILD.

Стоит напомнить, что ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал  ролик о так называемом "дворце Путина" – комплексе под Геленджиком стоимостью в миллиарды рублей, сооруженном, как утверждается, на деньги госкорпораций и бизнесменов из окружения президента России. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Германия, Россия, Владимир Путин, Дрезден.
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