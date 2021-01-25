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На заводе под Уфой полыхают резервуары со спиртом: видео момента впечатлило сеть

На заводе под Уфой полыхают резервуары со спиртом: видео момента впечатлило сеть
Обновлено 18:25 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

Под Уфой (Башкирия, Россия) произошел взрыв на заводе "Уфаоргсинтез", по предварительным данным один человек пострадал, еще одного ищут. 

Кадры момента взрыва распространили в сети ряд Телеграм-каналов. 

Отмечается, что вследствие ЧП загорелись два резервуара с синтетическим спиртом. 

Очевидцы утверждают, что слышали взрыв до того, как начался пожар, однако на заводе это отрицают. 


На месте работают пожарные. Причина взрыва пока остается неясной. 

В сети также обратили внимание на одного из прохожих, который случайно попал в кадр во время взрыва. 

Как видно на кадрах ниже, мужчина даже не сбавил скорость хода, когда небо осветило вспышкой. 

"Наверное каждый день такое вот и привык", "Крутые парни не смотрят на взрывы", "Да там горит и взрывается что-то постоянно", "Мой муд (настроение, - ред.) по жизни", "Просто это Уфа, там уже ничего не страшно", пишут комментаторы. 

 Как сообщалось ранее, в начале января под Лубнами (Полтавская область) произошел взрыв на газопроводе, после чего несколько населенных пунктов остались без газа. 

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Россия, Взрыв, Уфа.
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