На заводе под Уфой полыхают резервуары со спиртом: видео момента впечатлило сеть

Под Уфой (Башкирия, Россия) произошел взрыв на заводе "Уфаоргсинтез", по предварительным данным один человек пострадал, еще одного ищут.

Кадры момента взрыва распространили в сети ряд Телеграм-каналов.

Отмечается, что вследствие ЧП загорелись два резервуара с синтетическим спиртом.

Очевидцы утверждают, что слышали взрыв до того, как начался пожар, однако на заводе это отрицают.





На месте работают пожарные. Причина взрыва пока остается неясной.

В сети также обратили внимание на одного из прохожих, который случайно попал в кадр во время взрыва.

Как видно на кадрах ниже, мужчина даже не сбавил скорость хода, когда небо осветило вспышкой.

"Наверное каждый день такое вот и привык", "Крутые парни не смотрят на взрывы", "Да там горит и взрывается что-то постоянно", "Мой муд (настроение, - ред.) по жизни", "Просто это Уфа, там уже ничего не страшно", пишут комментаторы.

Как сообщалось ранее, в начале января под Лубнами (Полтавская область) произошел взрыв на газопроводе, после чего несколько населенных пунктов остались без газа.