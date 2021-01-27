Россия перекроет финансовый поток в Беларусь: озвучен прогноз отношений двух стран

Если Беларусь вдруг решит, что не хочет идти вместе с Россией, Кремль тут же перекроет финансовый поток. А поскольку белорусская экономика полностью зависит от РФ, она рискует оказаться в ситуации куда худшей, чем Украина в 2014-м.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил переселенец из оккупированного Луганска, волонтер, активист, координатор организации "СтопТеррор" Семен Кабакаев.

"Белорусская элита, президент Лукашенко и его окружение, стали богатыми и успешными лишь потому, что сидят на финансовых потоках, которые им дает РФ", - отметил эксперт.

По его словам, экономика Беларуси полностью зависима от России и в случае отказа от финансирования Кремлем страна рискует оказаться в ситуации "куда худшей, чем Украина в 2014-м".

Примерно 50% белорусской торговли завязано на России. "Вопрос тут – в цивилизационном выборе белорусской нации. Если они решат идти в Европу, рынки придется переориентировать. А это болезненный процесс", - считает активист.

Он уверен, что даже если Беларусь получит новую власть, но все равно останется с РФ – ничего не изменится. "Это будет лишь иллюзия права выбора, иллюзия демократии", - подчеркивает активист.

Подробнее по теме читайте в полном интервью с Семеном Кабакаевым "Телеграфу": Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы.