Скачать
Среда, 27.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
Даже деревья нарисованные: последний выход Путина "из бункера" вызвал массу вопросов в соцсетях
Даже деревья нарисованные: последний выход Путина "из бункера" вызвал массу вопросов в соцсетях
Интер - Милан: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии
Интер - Милан: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии

Диппаспорт Пашиняна выставили на продажу: детали скандала в Армении

Диппаспорт Пашиняна выставили на продажу: детали скандала в Армении
Обновлено 23:04 Вт, 26 Январь 2021 Телеграф Фото: Твиттер

Дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна выставили на продажу. 

Об этом сообщает телеграм-канал "Спутник-Армения". 

В сообщении говорится, что накануне бывший эксперт центра "Орбели" при премьере Армении Андраник Ованисян обнародовал информацию, что якобы азербайджанская сторона при участии бывшего глав СНБ Аргишти Кярамяна скупают армянские паспорта. 

В доказательство своих слов, он показал дипломатический паспорт Пашиняна. 

Диппаспорт Пашиняна

На эту информацию отреагировали в МИД Армении. 

Пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян сообщила, что паспорт Пашиняна и еще 13 других были похищены из здания правительства 10 октября, когда туда ворвалась толпа протестующих. Сейчас все документы аннулированы. 

Впрочем Ованисян эту информацию подверг сомнению, назвав ее "планом экс-главы СНБ, придуманным по просьбе Пашиняна". 

По его мнению, то что МИД спохватился из-за пропажи паспортов лишь спустя почти три месяца выглядит "крайне странным". 

Как сообщалось ранее, штурм правительственного здания Армении произошел 10 ноября

В этот день Пашинян вместе с президентами Азербайджана и РФ Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписали мирное соглашение, установившее режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 196

Все по теме:

Армения, Никол Пашинян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали
02 Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
03 Работает ли языковой закон? Киевлянин привел показательный пример
04 "Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
05 Гройсман планировал продавать воду в оккупированный Крым: выяснились подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ объявило в розыск бывшего главного налоговика Украины Верланова
НАБУ объявило в розыск бывшего главного налоговика Украины Верланова
В Италии на фоне споров про COVID-19 уходит глава правительства
В Италии на фоне споров про COVID-19 уходит глава правительства
В изюмском горсовете подрались депутаты: видео попало в сеть
В изюмском горсовете подрались депутаты: видео попало в сеть
Грозит всего пять лет: полиция взялась за дело об издевательстве над детьми в Харькове
Грозит всего пять лет: полиция взялась за дело об издевательстве над детьми в Харькове
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь