Диппаспорт Пашиняна выставили на продажу: детали скандала в Армении

Дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна выставили на продажу.

Об этом сообщает телеграм-канал "Спутник-Армения".

В сообщении говорится, что накануне бывший эксперт центра "Орбели" при премьере Армении Андраник Ованисян обнародовал информацию, что якобы азербайджанская сторона при участии бывшего глав СНБ Аргишти Кярамяна скупают армянские паспорта.

В доказательство своих слов, он показал дипломатический паспорт Пашиняна.

На эту информацию отреагировали в МИД Армении.

Пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян сообщила, что паспорт Пашиняна и еще 13 других были похищены из здания правительства 10 октября, когда туда ворвалась толпа протестующих. Сейчас все документы аннулированы.

Впрочем Ованисян эту информацию подверг сомнению, назвав ее "планом экс-главы СНБ, придуманным по просьбе Пашиняна".

По его мнению, то что МИД спохватился из-за пропажи паспортов лишь спустя почти три месяца выглядит "крайне странным".

Как сообщалось ранее, штурм правительственного здания Армении произошел 10 ноября.

В этот день Пашинян вместе с президентами Азербайджана и РФ Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписали мирное соглашение, установившее режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.