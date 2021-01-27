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Среда, 27.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Путинским военным угрожают увольнением за заражение коронавирусом

Путинским военным угрожают увольнением за заражение коронавирусом
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В России, в Южном военном округе военнослужащих могут уволить из-за того, что те заболеют коронавирусом, или откажутся от вакцинации российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Согласно предоставленным данным, от служащих по контракту в Южном военном округе требуют заполнить специальный документ — там необходимо объяснить причины отказа от вакцинации.

В этой же бумаге есть уведомление о том, что при заболевании COVID-19 военного ждет увольнение за несоблюдение условий контракта.

В Телеграм-канале также поделились фото самого документа:

Стоит напомнить, что группа ученых давно критикует вакцину "Спутник" - по их мнению, исследователи взяли маленькую выборку людей для проведения испытаний.

В то же время в  Евросоюзе от вакцины совсем отказались, а в Турции российской вакцине предпочли  китайскую.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Коронавирус.
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