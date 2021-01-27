В России ножом в сердце убили 21-летнего футболиста

В России убили экс-игрока футбольного клуба "Иртыш" Егора Дробыша.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел в ночь на 27 января, на одной из улиц Омска.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, 21-летний полузащитник умер от удара ножом в сердце.

Накануне поздно вечером Дробыш возвращался с приятелем из магазина "Бирхаус". Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В переулке на них напали неизвестные с ножом. Футболист скончался на месте, его 22-летний друг сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавших ищет полиция.

Егор был одним из лидеров нашей молодёжной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году.

Как сообщалось, в России женщина убила собственную внучку, а затем выбросила ее тело в мусорный бак.