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В России ножом в сердце убили 21-летнего футболиста

В России ножом в сердце убили 21-летнего футболиста
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф Фото: fc-irtysh.ru

В России убили экс-игрока футбольного клуба "Иртыш" Егора Дробыша.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел в ночь на 27 января, на одной из улиц Омска.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, 21-летний полузащитник умер от удара ножом в сердце.

Егор Дробыш

Накануне поздно вечером Дробыш возвращался с приятелем из магазина "Бирхаус". Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В переулке на них напали неизвестные с ножом. Футболист скончался на месте, его 22-летний друг сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавших ищет полиция.

Егор был одним из лидеров нашей молодёжной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году.

Как сообщалось, в России женщина убила собственную внучку, а затем выбросила ее тело в мусорный бак. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Россия, Омск, Смерть.
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