Скандал вокруг дворца Путина: Кремль заподозрили в истерике

На фоне скандала вокруг дворца президента России Владимира Путина в Геленджике с Яндекс.карт исчезла его вторая резиденция под Красноярском, на берегу Енисея.

Об этом сообщили в Твиттере "Фракция Культуры".

Там также поделились фото, как резиденцию видно на спутниковых снимках Google и Яндекс.

Еще один маленький штришок к "отсутствию истерики": с карты Яндекса пропала другая резиденция Путина, расположенная на берегу Енисея. Ее в 2018 году нашли журналисты-расследователи издания ЦУР. Ниже сравнение спутниковых снимков Google и Яндекс. pic.twitter.com/vs2CmY30qb — Фракция Культуры (@CivSoc_Culture) January 26, 2021

Стоит отметить, что в марте 2018 года журналисты "Центра управления расследованиями" обнаружили строительство охраняемой VIP-резиденции на берегу Красноярского водохранилища примерно в 40 км к юго-западу от Красноярска.

Снимок резиденции в Google картах:

Работы оплачивала "Роснефть" — к апрелю 2018-го на объект было потрачено 8,87 млрд рублей. По документам, на берегу Енисея строился "спортивно-оздоровительный комплекс "Ванкорнефти"" (дочерняя компания "Роснефти").

Подрядчиком стала компания «Итал Инжиниринг Интернешнл». На ее сайте объект на Красноярском водохранилище назывался «Частный жилой дом в Сибири» площадью 2,88 тыс. кв. м.

Снимок резиденции в Яндекс картах:

Помимо главного корпуса и гостевых домов, на территории предусмотрены вертолетная площадка, часовня, причал, ограждение по периметру с противотаранным устройством и питомник для маралов. К резиденции планируется проложить 45 км дороги от федеральной трассы «Енисей», этот объект авторы расследования оценили еще в 8 млрд рублей.

Напомним, что помимо резиденции под Красноярском в Геленджике также находится огромных масштабов дворец, предположительно принадлежащий президенту РФ Владимиру Путину, который 19 января попал в сюжет нашумевшего фильма-расследования российского оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина".