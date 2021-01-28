Российских алкоголиков "лечили", сажая на цепь: появилось видео из "центра помощи"

В Красноярском крае накрыли центр по борьбе с алкоголизмом, где пациентов сажали на цепь.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash.

В посёлке Солонцы в "Центре социальной и психологической помощи "Вектор" пациентов насильно удерживали, били, обливали холодной водой, заставляли работать, приковывали наручниками и держали в подвале по несколько недель. Всё якобы ради лечения.

Правоохранители провели спецоперацию и задержали подозреваемых. Против одного из сотрудников и директора организации уже заведено уголовное дело по факту насильного удержания пациентов.

Как сообщалось, 27 января в сеть попали фотографии концлагеря боевиков в Донецке "Изоляция", который расположен на территории бывшего завода изоляционных материалов.