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На пороховом заводе в России вспыхнули отходы, есть пострадавшие (видео)

На пороховом заводе в России вспыхнули отходы, есть пострадавшие (видео)
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф Фото: соцсети

Утром 28 января в российской Перми на пороховом заводе прогремел взрыв и начался пожар. 

Как сообщает местное издание "Эха Перми", заводские грузчики работали с технологическими отходами и через некоторое время раздался хлопок, затем последовал взрыв и огонь распространился по цеху. Самостоятельно отходы не могли вспыхнуть, только от внешнего воздействия, но какое — неизвестно.

Местные жители в соцсетях постят фото пожара и отмечают, что  сначала был громкий взрыв, после чего в небе увидели "яркий огненный гриб" и столб дыма.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Также издание РБК сообщает, что в результате происшествия пострадали три человека, все мужчины, их госпитализировали в ожоговый центр.

По информации МЧС России, площадь возгорания составила 50 кв. м. Через 40 минут после вызова пожар был локализован, а по состоянию на 08:22 утра по киевскому времени - ликвидирован. В МЧС РФ утверждают, что угрозы для жизни и здоровья жителей Перми нет.

Пороховой завод в Перми изготавливает заряды и воспламенители к ракетным двигателям. Заряды применяют к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, снарядам для танков и САУ, смеси для разгонных ступеней крылатых ракет морского базирования, а также к другим типам боеприпасов.

Как сообщалось, 25 января под Уфой произошел взрыв на заводе "Уфаоргсинтез", в результате пострадал один человек.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Пожар, Россия, Взрыв, Пермь.
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