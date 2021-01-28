В России вертолет разбился о здание аэропорта, едва взлетев (фото, видео)

В Красноярском крае вертолет столкнулся со зданием аэропорта. Авария произошла в поселке Богучаны, когда вертолет готовился к взлету.

Об этом сообщает Telegram- канал "Раньше всех"

По предварительным данным, пострадавших нет, серьёзные повреждения получила техника.

На месте происшествия работают спасатели. В соцсетях появилось видео с места происшествия. На кадрах можно разглядеть поврежденную заднюю часть вертолета. Также видны темные следы — такие обычно оставляет пламя.

По данным РосСМИ, со зданием столкнулся вертолет Ми-8. По предварительной информации, хвостовой отдел был поврежден при рулении: при подготовке к взлету зацепил лопастями здание.

Напомним, как сообщал "Телеграф", 16 января в Киевской области неподалеку от Борисполя потерпел крушение вертолет Robinson 44. В результате аварии никто не погиб и не пострадал.