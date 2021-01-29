В лобовом столкновении грузовика и микроавтобуса погибли 10 человек: фото и видео трагедии в России

В России под Самарой столкнулись грузовик и микроавтобус, вследствие ДТП 10 человек погибли и еще 14 получили травмы.

Кадрами с места происшествия поделился Телеграм-канал "360tv".

"Все произошло около 19:00 на 873−878 километре трассы М-5 "Урал", рядом с Заборовкой. Столкнулись грузовик DAF, легковушка Chevrolet Niva и микроавтобус, который ехал в Сызрань", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, у грузовика занесло полуприцеп, после чего случилось столкновение с микроавтобусом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

После аварии пострадали 14 человек, 10 из них были доставлены в больницу. Состояние 8 человек расценивается как тяжелое.

Как сообщалось ранее, в связи с сильными снегопадами, обрушившимися на Украину, сотни автомобилей оказались заблокированы в пробках.