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В лобовом столкновении грузовика и микроавтобуса погибли 10 человек: фото и видео трагедии в России

В лобовом столкновении грузовика и микроавтобуса погибли 10 человек: фото и видео трагедии в России
Обновлено 21:28 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В России под Самарой столкнулись грузовик и микроавтобус, вследствие ДТП 10 человек погибли и еще 14 получили травмы. 

Кадрами с места происшествия поделился Телеграм-канал "360tv". 

"Все произошло около 19:00 на 873−878 километре трассы М-5 "Урал", рядом с Заборовкой. Столкнулись грузовик DAF, легковушка Chevrolet Niva и микроавтобус, который ехал в Сызрань", - говорится в сообщении. 

По предварительной информации, у грузовика занесло полуприцеп, после чего случилось столкновение с микроавтобусом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 

После аварии пострадали 14 человек, 10 из них были доставлены в больницу.  Состояние 8 человек расценивается как тяжелое. 

Как сообщалось ранее, в связи с сильными снегопадами, обрушившимися на Украину, сотни автомобилей оказались заблокированы в пробках.

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ДТП, Россия, Самара.
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