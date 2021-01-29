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Пятница, 29.01.2021
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Застрявшие грузовики и перекрытие трассы: что происходит на дорогах Украины (фото, видео)
Застрявшие грузовики и перекрытие трассы: что происходит на дорогах Украины (фото, видео)
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Застрявшие грузовики и перекрытие трассы: что происходит на дорогах Украины (фото, видео)

Застрявшие грузовики и перекрытие трассы: что происходит на дорогах Украины (фото, видео)
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф Фото: facebook, ГСЧС

На дорогах Украины в результате сильных снегопадов усложнилось движение автотранспорта. Из-за заносов и гололеда сотни автомобилей оказались в масштабных пробках.

Как сообщает ГСЧС, на 14:00 по оперативным данным Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением:

Одесская область - запрещено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган.

Ситуация на дорогах 29.01.2021

Ситуация на дорогах 29.01.2021

Ситуация на дорогах 29.01.2021

Николаевская область - ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново. 

На автодороге М-05 Киев - Одесса самым проблемным является участок Знаменка - Ревова  (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км). Грузовикам разрешили движение в направлении Киева. В направлении Одессы продолжаются работы по высвобождению грузовиков. Движение легкового транспорта обеспечено в двух направлениях. 

Как сообщает издание "Думская", в Одесской области из-за заснеженной дороги роженица не могла добраться до родильного дома. Женщину доставили в роддом на пожарной машине.

Ситуация на дорогах 29.01.2021

Ситуация на дорогах 29.01.2021

О ситуации на дорогах также сообщают и водители.

"Направление Одесса-Киев. На выезде первых 150 км лед со снегом. Скользко. Время от времени полиция направляет поток на встречку. Фуры не выпускают - периодически стоят патрули.У село Ревовое из Киева очередь из фур суммарно тянется на 16 км", - пишет Ив Богдан в Facebook.

Пользователи в соцсетях публикую фото застрявших машин и сообщают, что ситуация под Одессой сложная.

Патрульный Василий Коряк в Facebook  опубликовал фото застрявших машин и напомнил водителям о правилах езды в зимний период: "Купите наконец-то палки на колеса и троса, или просто инструмент для своей машины !!! Все службы просили не ехать, но "мне надо". Вот маленькая экспозиция их."

Ситуация на дорогах 29.01.2021

Ситуация на дорогах 29.01.2021

Ситуация на дорогах 29.01.2021

Напомним, по прогнозам синоптиков в ближайшие дни осадки прекратятся и снежный циклон покинет Украину. На выходных прогнозируется небольшой снег лишь в восточных областях.

На дорогах сохранится гололедица, ожидается порывистый ветер. Температура ночью -2...-10°, днем от -3° до +3°; в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью около 0°, днем +2...+7°. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 285

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Снег, Гололед, ГСЧС.
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