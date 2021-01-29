Застрявшие грузовики и перекрытие трассы: что происходит на дорогах Украины (фото, видео)

На дорогах Украины в результате сильных снегопадов усложнилось движение автотранспорта. Из-за заносов и гололеда сотни автомобилей оказались в масштабных пробках.

Как сообщает ГСЧС, на 14:00 по оперативным данным Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением:

Одесская область - запрещено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган.

Николаевская область - ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

На автодороге М-05 Киев - Одесса самым проблемным является участок Знаменка - Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км). Грузовикам разрешили движение в направлении Киева. В направлении Одессы продолжаются работы по высвобождению грузовиков. Движение легкового транспорта обеспечено в двух направлениях.

Как сообщает издание "Думская", в Одесской области из-за заснеженной дороги роженица не могла добраться до родильного дома. Женщину доставили в роддом на пожарной машине.

О ситуации на дорогах также сообщают и водители.

"Направление Одесса-Киев. На выезде первых 150 км лед со снегом. Скользко. Время от времени полиция направляет поток на встречку. Фуры не выпускают - периодически стоят патрули.У село Ревовое из Киева очередь из фур суммарно тянется на 16 км", - пишет Ив Богдан в Facebook.

Пользователи в соцсетях публикую фото застрявших машин и сообщают, что ситуация под Одессой сложная.

Патрульный Василий Коряк в Facebook опубликовал фото застрявших машин и напомнил водителям о правилах езды в зимний период: "Купите наконец-то палки на колеса и троса, или просто инструмент для своей машины !!! Все службы просили не ехать, но "мне надо". Вот маленькая экспозиция их."

Напомним, по прогнозам синоптиков в ближайшие дни осадки прекратятся и снежный циклон покинет Украину. На выходных прогнозируется небольшой снег лишь в восточных областях.

На дорогах сохранится гололедица, ожидается порывистый ветер. Температура ночью -2...-10°, днем от -3° до +3°; в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью около 0°, днем +2...+7°.