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Между Одессой и Киевом - 30-километровая пробка: Сеть шокировало видео заваленной снегом трассы

Между Одессой и Киевом - 30-километровая пробка: Сеть шокировало видео заваленной снегом трассы
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине в результате сложных погодных условий на дорогах образовались масштабные заторы.

Так, на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Участок дороги Знаменка-Ревова является самым проблемным, проезд обеспечивается лишь по двум полосам в направлении Одессы.

В пробке, которая растянулась на 30 километров застряли сотни фур. Движение в направлении Киева закрыто, в направлении Одессы можно ехать по двум полосам. На участке работают 43 спасателя и 24 единицы спецтехники.

Всего для обеспечения проезда по дорогам Украины от Службы автомобильных дорог привлечено 1700 работников и 1480 единиц техники.

В Укравтодоре напомнили, что в Одесской области запрещено движение фурам на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

Ограничения также действуют в Николаевской области на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Следует напомнить, что столица также страдает от сильных снегопадов. Утром 29 января масштабные пробки сковали как Правый, так и Левый берег Киева. 

А от сильного снегопада и ветра сотни населенных пунктов в семи областях остались без света. Бригады облэнерго работают в усиленном режиме для возобновления электричества.

Напомним, в последние дни января на Украину обрушился снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части территории страны. Впервые за два года объявлен наивысший красный уровень опасности.  Местами высота сугробов была выше 1 метра. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Одесса, Снег, Пробки, ГСЧС.
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