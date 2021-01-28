В Одессе падают столбы, Киев готовится к ненастьям: какая сейчас погода в Украине

27 января на южные регионы Украины обрушился сильный снегопад.

Из-за непогоды в Одесской области без света остались десятки населенных пунктов.

Из-за снегопадов запретили движение на дорогах международного значения Одесса — Рени (на г. Бухарест) и Одесса — Кучурган (на г. Кишинев. На последней образовалась пробка длиной более 3 километров.

Так, один из одесских пабликов в своем Телеграмм-канале сообщает, что на трассе стоят бусы и маршрутки с людьми. А вдоль дороги застряли десятки фур.

Въезд грузовиков на территорию Одессы запретили еще 27 января утром.

В самой Одессе оборваны провода, на дорогах лежат деревья. Пользователи в соцсетях сообщают, что падают столбы и светофоры, а дороги превратились в реки от тающего снега. Снегоочистителей местами совсем нет.

На 28 января синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве. Возможен дождь с переходом в мокрый снег, а также снижение температуры воздуха. В столицу также запретили въезда фур.

По прогнозам синоптиков в следующие сутки, 28 января, погодные условия будут ухудшаться. В Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей ожидаются сильные снегопады. На дорогах большинства областей гололедица.

Кроме того, 28 января метеорологи прогнозируют, что от 30 до 40 см снега может выпасть в Одесской и Николаевской областях. Скорость ветра усилится до 15-20 м / с. Будет сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега. Объявлен III уровень опасности, красный.

В восточных регионах пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Ветер северный (в восточных областях и в Приазовье - южный ), 7-12 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 0...-5° мороза, в Карпатах -6...-11° мороза, в восточной части, Приазовье и на юге ночью +1...+6° тепла, днем +4...+9°.

В Киеве 28 января ожидается снег, ветер северный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0...-2° мороза.

В связи со сложной ситуацией на дорогах водителей просят остаться дома.

А в Министерстве образования и науки рекомендовали образовательным учреждениям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей оставить детей на дистанционном обучении.

Как сообщал "Телеграф", синоптики прогнозировали осложнение погодных условий на 26-28 января. На территории Украины действует циклон, сильные снегопады переместились с западных областей на центральные и южные.