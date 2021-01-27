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В некоторых областях школы могут перейти на онлайн обучение: появились список и реакция сети

В некоторых областях школы могут перейти на онлайн обучение: появились список и реакция сети
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф

Из-за ухудшения погодных условий в Украине, начиная со среды, 28 января, Минобразования рекомендует руководству школ в Полтавской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в случае необходимости перевести учебный процесс в онлайн режим.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства образования в Facebook.

"…В период осложнения погодных условий быть готовыми к принятию решения по организации образовательного процесса в дистанционной форме (без посещения учебных заведений)", - говорится в сообщении.

В сети развернулось бурное обсуждение сложившейся ситуации. Большинство комментаторов были против такого решения Минобразования.

Минобразования хочет перевести на онлайн ряд школ из-за непогоды

Минобразования хочет перевести на онлайн ряд школ из-за непогоды

Минобразования хочет перевести на онлайн ряд школ из-за непогоды

Напомним, во вторник, 27 января, в Украину засыпает снегом. В Одессе ветер и снег сломали десятки деревьев, на дорогах образовались пробки.

Как сообщал "Телеграф", ранее синоптики прогнозировали теплую погоду в январе.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Погода, Минобразования, Школы.
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