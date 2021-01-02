Украинцам пообещали самый теплый январь за последние годы

Украинцев ждет самый теплый январь за последние годы.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Согласно данным ведомства, в среднем в январе 2021 года по Украине ожидается от 0 до -4 градусов мороза, но на юге страны температура будет составлять местами +1...+3 градуса по Цельсию.

Это, отмечает Гидрометцентр, на 2-2,5° выше средних многолетних показателей.

Что касается осадков, то по стране их ожидают на уровне 27-58 мм. В Карпатах синоптики прогнозируют до 75 мм, а в горах Крыма до 122 мм. Эти показатели не выходят за пределы средних многолетних показателей.

Напомним, на выходных в Украине значительно похолодает.

Как сообщалось ранее, в Одессе, из-за аномально теплой погоды, 1 января жители города "открыли купальный сезон".