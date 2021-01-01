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Купальный сезон уже открыт: появилось видео пляжа в Одессе 1 января

Купальный сезон уже открыт: появилось видео пляжа в Одессе 1 января
Обновлено 23:02 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Одессе, благодаря аномально высокой температуре воздуха и воды в море, местные жители открыли "купальный сезон". 

Соответствующими кадрами делится Телеграм-канал "Х*евая Одесса". 

"Поздравляем всех с открытием купального сезона 1 января. В Одессе температура днём была 10-20 градусов, люди прогуливались на пляже, а некоторые купались в море", - говорится в подписи к видео. 

Напомним, что в Одессе 30 декабря температура воздуха поднялась до +11 градусов. Поэтому некоторые жители пошли купаться и заниматься серфингом, а другие, одетые совсем по летнему, разгуливали по центру города. 

Добавим, что теплую, сухую погоду прогнозируют по всей территории Украины и в субботу, 2 января.

Как сообщалось ранее, новогодний салют в Одессе засняли на видео с высоты. 

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Все по теме:

Одесса, Погода, Море.

Автор:

Телеграф
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