Купальный сезон уже открыт: появилось видео пляжа в Одессе 1 января

В Одессе, благодаря аномально высокой температуре воздуха и воды в море, местные жители открыли "купальный сезон".

Соответствующими кадрами делится Телеграм-канал "Х*евая Одесса".

"Поздравляем всех с открытием купального сезона 1 января. В Одессе температура днём была 10-20 градусов, люди прогуливались на пляже, а некоторые купались в море", - говорится в подписи к видео.

Напомним, что в Одессе 30 декабря температура воздуха поднялась до +11 градусов. Поэтому некоторые жители пошли купаться и заниматься серфингом, а другие, одетые совсем по летнему, разгуливали по центру города.

Добавим, что теплую, сухую погоду прогнозируют по всей территории Украины и в субботу, 2 января.

Как сообщалось ранее, новогодний салют в Одессе засняли на видео с высоты.