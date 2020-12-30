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Среда, 30.12.2020
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Полуголые девушки и серфинг: как в Одессе ждут Нового года (фото и видео)

Полуголые девушки и серфинг: как в Одессе ждут Нового года (фото и видео)
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В Одессе под Новый год погода значительно потеплела. В городе 30 декабря температура воздуха составляет до +11 градусов. Поэтому некоторые жители идут купаться и катаются на серфинге, а другие одеваются совсем по летнему и разгуливают по центру города.

Об этом сообщили в пользователи в соцсетях.

Так, одна и пользовательниц соцсети Инстаграм поделилась видео, как она полуголая вместе с подругой купается в Черном море:

В то же время другая пользовательница сети поделилась видео как одетая по летнему девушка танцует прямо вощле елки в центре Одессы:

Другие пользователи соцсети Инстаграм также поделились своими видео, как они отдыхают в последние дни 2020.

Серфинг перед Новым годом:

Стоит отметить, что в последние дни в Одессе погода больше похожа на весеннюю, чем на зимнюю.

В городе 30 декабря +7 +11 градусов, а 31 декабря ожидается +8 +10 градусов. Осадков не будет наблюдаться до 1 января. Тогда немного похолодает до +4 +9 градусов. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.

Напомним, что во время открытия новогодней елки в Одессе, неизвестные решили проучить мужчину в костюме Деда Мороза, устроив потасовку в центре города.

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Все по теме:

Одесса, Черное море, Новый год.

Автор:

Телеграф
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