Полуголые девушки и серфинг: как в Одессе ждут Нового года (фото и видео)

В Одессе под Новый год погода значительно потеплела. В городе 30 декабря температура воздуха составляет до +11 градусов. Поэтому некоторые жители идут купаться и катаются на серфинге, а другие одеваются совсем по летнему и разгуливают по центру города.
Об этом сообщили в пользователи в соцсетях.
Так, одна и пользовательниц соцсети Инстаграм поделилась видео, как она полуголая вместе с подругой купается в Черном море:
この投稿をInstagramで見る
В то же время другая пользовательница сети поделилась видео как одетая по летнему девушка танцует прямо вощле елки в центре Одессы:
この投稿をInstagramで見る
Другие пользователи соцсети Инстаграм также поделились своими видео, как они отдыхают в последние дни 2020.
Серфинг перед Новым годом:
Стоит отметить, что в последние дни в Одессе погода больше похожа на весеннюю, чем на зимнюю.
В городе 30 декабря +7 +11 градусов, а 31 декабря ожидается +8 +10 градусов. Осадков не будет наблюдаться до 1 января. Тогда немного похолодает до +4 +9 градусов. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.
Напомним, что во время открытия новогодней елки в Одессе, неизвестные решили проучить мужчину в костюме Деда Мороза, устроив потасовку в центре города.