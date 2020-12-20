Скачать
Воскресенье, 20.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина
Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина
На главной елке Украины во время открытия вспыхнули украшения (видео)
На главной елке Украины во время открытия вспыхнули украшения (видео)
Королёва и Тарзан разводятся? Басков взволновал сеть "оговоркой" (видео)
Королёва и Тарзан разводятся? Басков взволновал сеть "оговоркой" (видео)
Сауль Альварес деклассировал Каллума Смита (видео)
Сауль Альварес деклассировал Каллума Смита (видео)

Открытие елки в Одессе закончилось потасовкой с Дедом Морозом (видео)

Открытие елки в Одессе закончилось потасовкой с Дедом Морозом (видео)
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф фото: Depo.ua

Во время открытия новогодней елки в Одессе, неизвестные решили проучить мужчину в костюме Деда Мороза, устроив потасовку в центре города.

Об этом рассказали на местном канале "Хуе**я Одесса".

Поводом для конфликта неизвестных с мужчиной, одетым в Деда Мороза на елке стало то, что, якобы, гостям мероприятия не понравилось, что тот берет деньги за фото с ним. В свою очередь, мужчина, переодетый в Деда Мороза настаивал, что деньги не берет, а только принимает благодарность.

Осторожно! Нецензурная лексика!

Позже конфликт набрал более угрожающие формы – дошло до потасовки и ругани нецензурной бранью.

Деды Морозы привезли на военной технике "особый подарок" Киеву (видео)

Осторожно! Нецензурная лексика!

Как сообщал "Телеграф", открытие елки в этом городе ознаменовалось не только этим инцидентом. Так, в Одессе на мероприятиях по зажжению главной елки включили "блатной" шансон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Видео, Дед Мороз, Елки, драки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расстановка сил в Карабахе серьезно поменялась: в сети сравнили карты
02 Учитель за волосы выволок школьницу из класса: видео инцидента в украинской школе попало в сеть
03 Уехали в гости с детьми и пропали без следа: Новосибирск переполошило загадочное исчезновение семьи
04 "Щедрик" в исполнении оркестра ВВС США покорил сеть: видео стремительно набирает просмотры
05 На главной елке Украины во время открытия вспыхнули украшения (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео
Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео
Зомби-апокалипсис уже наступил? Российский памятник напугал и рассмешил сеть (фото)
Зомби-апокалипсис уже наступил? Российский памятник напугал и рассмешил сеть (фото)
Штирлицы оказались алкоголиками: в России рассказали, как неудавшееся убийство Навального ударило лично по Путину
Штирлицы оказались алкоголиками: в России рассказали, как неудавшееся убийство Навального ударило лично по Путину
&quot;Еще несколько месяцев жертв&quot;: в ВОЗ дали совет, как можно встретить Новый год в компании
"Еще несколько месяцев жертв": в ВОЗ дали совет, как можно встретить Новый год в компании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь