Открытие елки в Одессе закончилось потасовкой с Дедом Морозом (видео)

Во время открытия новогодней елки в Одессе, неизвестные решили проучить мужчину в костюме Деда Мороза, устроив потасовку в центре города.

Об этом рассказали на местном канале "Хуе**я Одесса".

Поводом для конфликта неизвестных с мужчиной, одетым в Деда Мороза на елке стало то, что, якобы, гостям мероприятия не понравилось, что тот берет деньги за фото с ним. В свою очередь, мужчина, переодетый в Деда Мороза настаивал, что деньги не берет, а только принимает благодарность.

Осторожно! Нецензурная лексика!

Позже конфликт набрал более угрожающие формы – дошло до потасовки и ругани нецензурной бранью.

Осторожно! Нецензурная лексика!

Как сообщал "Телеграф", открытие елки в этом городе ознаменовалось не только этим инцидентом. Так, в Одессе на мероприятиях по зажжению главной елки включили "блатной" шансон.