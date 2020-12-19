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В Харькове, Одессе и других городах Украины зажгли новогодние елки (фото, видео)

В Харькове, Одессе и других городах Украины зажгли новогодние елки (фото, видео)
19:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Украине в День святого Николая, 19 декабря, в Киеве зажгли главную елку страны. Кроме нее новогодние красавицы засияли и в регионах. 

В частности, главную елку города зажгли в Харькове на площади Свободы. Новогоднее дерево установили еще 21 ноября. 



На Думской площади в Одессе под звуки оркестра стартовали новогодние мероприятия. А в 19:00 начался традиционный парад троллейбусов. 

В Кривом Роге из-за карантинных ограничений массового торжества в этом году не было, однако люди все равно собрались в парке Героев. 

Отметим, что во Львове новогодняя елка засияла в центре города в пятницу, 18 декабря. 

Напомним, глава ПЦУ Епифаний заявил, что в Украине празднование Рождества рано или поздно перенесут на 25 декабря, однако пока верующие не готовы к этому. 

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Все по теме:

Одесса, Харьков, Львов, Кривой Рог, Елка, Новый год.

Автор:

Телеграф
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